Incidenti sul lavoro, Draghi annuncia pene severe dai prossimi giorni Due morti in Puglia fra i cinque ieri (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente del Consiglio ha annunciato ieri l’adozione, da parte del governo, di nuove norme la prossima settimana. Bisogna porre fine alla strage degli Incidenti sul lavoro che solo negli ultimi due giorni hanno fatto undici morti. Fra i cinque di ieri due in Puglia: in autostrada A14 nel foggiano, tratto Poggio Imperiale-San Severo, ed a Mesagne. Nel decreto che si appresta a varare il governo saranno previste pene più severe per gli imprenditori. L'articolo Incidenti sul lavoro, Draghi annuncia pene severe dai prossimi ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente del Consiglio hatol’adozione, da parte del governo, di nuove norme la prossima settimana. Bisogna porre fine alla strage deglisulche solo negli ultimi duehanno fatto undici. Fra ididue in: in autostrada A14 nel foggiano, tratto Poggio Imperiale-San Severo, ed a Mesagne. Nel decreto che si appresta a varare il governo saranno previstepiùper gli imprenditori. L'articolosuldai...

