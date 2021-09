Incidente sul lavoro nel reggiano | operaio cade da impalcatura e muore

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 settembre 2021) Unedile è precipitato da un'ed è morto sul colpo, facendo un volo di 10 metri d'altezza. L'infortunio sulalle 14 in uno stabile della frazione Borzano di Albinea, dove il 56enne era impegnato nella manutenzione di un tetto. L'è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 che, nonostante i tentativi di rianimarlo, ne constatavano il decesso per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta. Sull'esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte del competente personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del.