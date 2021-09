Incidente a Milano Salvini/Meloni, nel giorno in cui Berlusconi li "disereda" (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà colpa dell’Alitalia, che “fa schifo” dice La Russa perché ha annullato un volo e fatto ritardo sull’altro. O magari della “maledizione di Milano” visto che il 16 luglio scorso, sempre a una manifestazione del centrodestra unito per Luca Bernardo spiccava la sedia vuota di Giorgia Meloni in prima fila (lì però era colpa della lite sul Copasir). Fatto sta che la conferenza stampa di stamattina – convocata in extremis perché in tutta la campagna elettorale non c’era nemmeno un’immagine dei tre leader insieme – ha regalato momenti di surrealismo puro. Con la leader Fdi atterrata tardi, e Matteo Salvini via per la stazione di Rogoredo prima del suo arrivo. Addio photo opportunity, che era la ragion d’essere dell’evento. Scatti separati, con Tajani e Lupi a fare da cornice, pollici alzati e mascherine copri-nervosismo. Tutto rinviato a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Sarà colpa dell’Alitalia, che “fa schifo” dice La Russa perché ha annullato un volo e fatto ritardo sull’altro. O magari della “maledizione di” visto che il 16 luglio scorso, sempre a una manifestazione del centrodestra unito per Luca Bernardo spiccava la sedia vuota di Giorgiain prima fila (lì però era colpa della lite sul Copasir). Fatto sta che la conferenza stampa di stamattina – convocata in extremis perché in tutta la campagna elettorale non c’era nemmeno un’immagine dei tre leader insieme – ha regalato momenti di surrealismo puro. Con la leader Fdi atterrata tardi, e Matteovia per la stazione di Rogoredo prima del suo arrivo. Addio photo opportunity, che era la ragion d’essere dell’evento. Scatti separati, con Tajani e Lupi a fare da cornice, pollici alzati e mascherine copri-nervosismo. Tutto rinviato a ...

