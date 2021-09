Inchiesta sui rifiuti a Napoli | i 350mila euro della maxi-tangente | “Rompo la borsa del direttore”

(Di giovedì 30 settembre 2021) E’ arrivata da una telefonata la svolta che hanno portato al ritrovamento dei borsoni pieni di soldi che sarebbero serviti per corrompere pubblici funzionari e politici.che, secondo la Procura di, sarebbero stati usati per aggiudicarsi appalti per la raccoltasui, sospeso il managerTeknoservice Giuseppe Spacone I L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Montecitorio : #29settembre 1944 - i tedeschi massacrano 1.800 civili a #Marzabotto Indici dei documenti declassificati dalla Com… - ciropellegrino : Vogliono oscurare e sequestrare - fanpage : Il senatore del Gruppo Misto, Sandro Ruotolo, ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare alla mini… - GianSlim : @nonelarena è chiaro oramai della mal gestione del commissario #arcuri ma credo di ricordare che la commissione di… - DanielaNocenti1 : RT @LAVonlus: 'Il mercato di animali esotici causa ogni anno sofferenza e morte a milioni, se non miliardi di animali, trasportati e destin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sui

Quotidiano del Sud

Da questapare emergere che Morisi abbia ceduto droga a dei rumeni durante un festino gay. È iniziata la fase di strutturazioneterritori. Il presidente Conte ha viaggiato per tutto il ......di una quarantina di persone la cui missione è quella di preparare e lanciare sul web (e... 'Attacco a Lega indegno di Paese civile'Luca Morisi: 'C'è un altro indagato' LO SCONTRO Fedez ...La royal nanny torna a far parlare di sé: la storia di Tiggy Legge-Bourke, tata di Harry e William, che riceverà 100mila sterline di risarcimento dalla Bbc.Il dirigente è stato posto in custodia cautelare su mandato internazionale. Dopo due giorni in carcere, è stato liberato ma dovrà comparire tra 40 giorni davanti a un giudice ...