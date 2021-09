Inchiesta piano vaccini, chiesta archiviazione assessore VdA (Di giovedì 30 settembre 2021) La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di peculato, nell'ambito dell'Inchiesta sul piano vaccinale regionale, per l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri e per i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 30 settembre 2021) La procura di Aosta ha chiesto l'dall'accusa di peculato, nell'ambito dell'sulvaccinale regionale, per l'regionale all'Istruzione Luciano Caveri e per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta piano Inchiesta piano vaccini, chiesta archiviazione assessore VdA La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di peculato, nell'ambito dell'inchiesta sul piano vaccinale regionale, per l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri e per i consiglieri regionali Paolo Samaritani e Mauro Baccega. Rimangono indagate, solo per l'accusa ...

Inchiesta vaccini in Valle d'Aosta, 2 indagati per falsa testimonianza Due persone sono indagate dalla Procura di Aosta per aver fornito false dichiarazioni riguardo al piano vaccinale in Valle d'Aosta. Le indagini riguardano il presidente del Consiglio regionale, Albert ...

