In Tunisia la prima donna premier non fa primavera. Tutti i poteri a Saied (Di giovedì 30 settembre 2021) Una svolta storica e una prima assoluta per il mondo arabo. Il giorno dopo la nomina a premier di Najla Bouden Romdhane da parte del presidente della Repubblica Kais Saied, le reazioni politiche e internazionali hanno elogiato la scelta di una donna a capo de La Kasbah. Il suo compito sarà quello di formare «il prima possibile» un governo. ORIGINARIA DI KAIROUAN con un dottorato in geologia, Romdhane è docente alla Scuola nazionale di ingegneri di Tunisi. Ha anche occupato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) Una svolta storica e unaassoluta per il mondo arabo. Il giorno dopo la nomina adi Najla Bouden Romdhane da parte del presidente della Repubblica Kais, le reazioni politiche e internazionali hanno elogiato la scelta di unaa capo de La Kasbah. Il suo compito sarà quello di formare «ilpossibile» un governo. ORIGINARIA DI KAIROUAN con un dottorato in geologia, Romdhane è docente alla Scuola nazionale di ingegneri di Tunisi. Ha anche occupato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

