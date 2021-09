In Italia solo il 44,7% degli autobus pubblici è Euro 5 o Euro 6 (Di giovedì 30 settembre 2021) autobus pubblici, meno della metà è Euro 5 o Euro 6 . In Italia soltanto il 44,7% del circolante di questi mezziè di categoria Euro 5 o Euro 6. Oltre uno su due dei quasi 52 mila autobus pubblici ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), meno della metà è5 o6 . Insoltanto il 44,7% del circolante di questi mezziè di categoria5 o6. Oltre uno su due dei quasi 52 mila...

Advertising

VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - borghi_claudio : @initlabor Il green pass ce l'hanno l'80% degli italiani e purtroppo molti lo sventolano fieri e felici come una ba… - sole24ore : Greta Thunberg a Milano : «Sono 30 anni che sul clima sentiamo solo bla bla bla» - Il Sole 24 ORE… - MiAOX5_ : RT @CcharlyCarlo: @FmMosca @GiulioMarini2 Ma solo io l'ho sentito ? Ieri a LA7 Sgarbi ha detto una cosa gravissima : in un colloquio con Dr… - Carmela_oltre : RT @Antonio79B: 'Come imprenditore ho procurato del dolore solo ai concorrenti, ed è un bene necessario'. Oggi nel 2016 moriva l'imprendit… -