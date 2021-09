In Friuli Venezia Giulia 110 nuovi casi di coronavirus e 2 decessi: il bollettino (Di giovedì 30 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Abbattuto lo storico cipresso divorato dalle fiamme appiccate a Lucinico Poliziotta di Gorizia contro il Green Pass, Salvini difende Schillirò: "Non ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 30 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Abbattuto lo storico cipresso divorato dalle fiamme appiccate a Lucinico Poliziotta di Gorizia contro il Green Pass, Salvini difende Schillirò: "Non ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Domani vi aspetto in Friuli-Venezia Giulia. Ecco i dettagli ?? - Mov5Stelle : Continuano gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, mercoledì 29 settembre, s… - TrackerVaccini : @TrackerVaccini Friuli-Venezia Giulia Prima dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 69.37% Seconda dose ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 63.1% - reaStauffenberg : Questa signora romana ha dato il colpo di grazia alla sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia e non ha gestisce l… - SilviaCsgr : RT @PordenoneSilent: Scoprire il Friuli-Venezia Giulia non è mai stata così facile: con un semplice click potrete ammirare i tesori della r… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia In Friuli Venezia Giulia 110 nuovi casi di coronavirus e 2 decessi: il bollettino Il bollettino coronavirus in Fvg. Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.640 tamponi molecolari sono stati r ilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali ...

Nocciole: la produzione Italia passa da 136mila a 48mila tonnellate. In crescita la Turchia, a 700mila ... i prezzi sono in recupero e l'andamento degli investimenti corilicoli resta in costante crescita soprattutto nelle aree di nuova coltivazione, quali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia ...

Friuli Venezia Giuliada zona bianca. Adesione alla terza dose timida Telefriuli Covid oggi Friuli, 110 contagi e 2 morti: bollettino 30 settembre Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri due morti: si tratta di una donna di 85 anni di Trieste deceduta ...

Covid: in Fvg 110 nuovi contagi, due decessi Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.635 test e tamponi sono state riscontrate 110 nuove positività al Covid 19, pari all'1,03%. Nel dettaglio, su 4. (ANSA) ...

Il bollettino coronavirus in Fvg. Secondo il bollettino coronavirus oggi inGiulia su 4.640 tamponi molecolari sono stati r ilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali ...... i prezzi sono in recupero e l'andamento degli investimenti corilicoli resta in costante crescita soprattutto nelle aree di nuova coltivazione, quali Veneto,Giulia, Lombardia, Emilia ...Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri due morti: si tratta di una donna di 85 anni di Trieste deceduta ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.635 test e tamponi sono state riscontrate 110 nuove positività al Covid 19, pari all'1,03%. Nel dettaglio, su 4. (ANSA) ...