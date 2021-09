In Chicago Med 5 April dirà la verità? Anticipazioni 7 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Chicago Med 5 torna in onda giovedì prossimo, il 7 ottobre, con tre nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di April e non solo. Ad andare in onda giovedì saranno tre nuovi episodi dal titolo Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre e Non ti farò del male in cui i casi in corsia si alterneranno ai problemi personali dei dottori. In particolare, due fratellini in condizioni critiche vengono portati in ospedale dai genitori mentre le patologie psichiatriche del maggiore spingono il Dott. Charles a chiedere alla famiglia di prendere una decisione molto difficile. La dottoressa Manning è sospettosa riguardo alla mancanza di reazioni di una madre che sta affrontando una grossa sofferenza legata al figlio. Il Dott. Halstead affronterà la Dottoressa Hasher riguardo la sua dipendenza dall’eroina ma dovrà fare anche lui i conti con ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)Med 5 torna in onda giovedì prossimo, il 7, con tre nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare die non solo. Ad andare in onda giovedì saranno tre nuovi episodi dal titolo Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre e Non ti farò del male in cui i casi in corsia si alterneranno ai problemi personali dei dottori. In particolare, due fratellini in condizioni critiche vengono portati in ospedale dai genitori mentre le patologie psichiatriche del maggiore spingono il Dott. Charles a chiedere alla famiglia di prendere una decisione molto difficile. La dottoressa Manning è sospettosa riguardo alla mancanza di reazioni di una madre che sta affrontando una grossa sofferenza legata al figlio. Il Dott. Halstead affronterà la Dottoressa Hasher riguardo la sua dipendenza dall’eroina ma dovrà fare anche lui i conti con ...

