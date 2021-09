In Champions il risveglio di Zapata | ha riconquistato l' Atalanta per sempre?

(Di giovedì 30 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions risveglio

La Gazzetta dello Sport

Il Panterone è tornato. Quello con la P maiuscola, al secolo Duvan Zapata. Lo stesso che pensava, immaginava, di aver chiuso il suo ciclo all'Atalanta soltanto perché l'Inter stava bussando con forza. ...BARCELLONA - Incubo insopportabile. Affondati. Con il cappio al collo. Alle corde. Nonostante il loro sonno sia tutt'altro che tranquillo, i tifosi blaugrana temono il. Hanno una paura esagerata di dover ammettere che la realtà sia ancora peggiore di quello che si ostinano a considerare un incubo, appunto. Qualora ce ne fosse davvero stato bisogno, la ...La rotonda vittoria di Malmö aveva risvegliato la Juve dopo il disastroso avvio di campionato, dove ora, con fatica, le cose vanno un pochino meglio. Ma, in un calendario quantomai vorticoso, è tempo ...Il Milan ai punti non avrebbe meritato la sconfitta, gioca e non fa giocare, Dal discutere del calcio di rigore inesistente dato agli spagnoli, il Milan deve recitare il mea culpa degli errori fatti.