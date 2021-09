In arrivo su Disney+ la serie TV “The Book of Boba Fett” (Di giovedì 30 settembre 2021) È ufficiale! Disney amplia sempre più la sua proposta d’intrattenimento e, come volevasi dimostrare, un nuovo prodotto arriva dall’universo di Star Wars, o meglio da The Mandalorian. A dicembre debutterà una serie TV intitolata The Book of Boba Fett, che avrà come protagonista l’iconico personaggio di Boba Fett. In realtà, i fan di The Mandalorian … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 settembre 2021) È ufficiale! Disney amplia sempre più la sua proposta d’intrattenimento e, come volevasi dimostrare, un nuovo prodotto arriva dall’universo di Star Wars, o meglio da The Mandalorian. A dicembre debutterà unaTV intitolata Theof, che avrà come protagonista l’iconico personaggio di. In realtà, i fan di The Mandalorian … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

PopspaceI : THE BOOK OF BOBA FETT - In arrivo il 29 dicembre su Disney+ – la nuova serie Lucasfilm vista per la prima volta in… - fuoridimex : @Lu_pensatroppo ?????? neanche mettendo le serie di disney channel arrivo a quel numero - MeHugIdols : RT @team_world: -1 settimana all'arrivo di #BlackWidow su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming ?? - team_world : -1 settimana all'arrivo di #BlackWidow su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming ?? - badtasteit : #Encanto: ecco il nuovo trailer del film Disney in arrivo a novembre -