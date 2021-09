Imprese: domani a Roma assemblea nazionale Fenimprese (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Labitalia) - "Dopo la grande crescita fatta registrare in questi anni dall'associazione FenImprese a livello italiano, ora tutti uniti per la ripartenza delle Imprese italiane". Così Luca Vincenzo Mancuso, presidente di FenImprese, presentando l'assemblea nazionale dell'associazione che si terrà domani 1° ottobre a Roma, presso l'Hotel Cristoforo Colombo. Oltre alla partecipazione di molti dirigenti nazionali e di Imprese associate, saranno presenti all'appuntamento giornalisti, politici e personaggi pubblici di rilievo. Previsto nel programma, spiega la nota dell'associazione, tra gli altri "il video saluto del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e gli interventi di Claudio Brachino, Luca Barbareschi, di Massimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Labitalia) - "Dopo la grande crescita fatta registrare in questi anni dall'associazione Fena livello italiano, ora tutti uniti per la ripartenza delleitaliane". Così Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fen, presentando l'dell'associazione che si terrà1° ottobre a, presso l'Hotel Cristoforo Colombo. Oltre alla partecipazione di molti dirigenti nazionali e diassociate, saranno presenti all'appuntamento giornalisti, politici e personaggi pubblici di rilievo. Previsto nel programma, spiega la nota dell'associazione, tra gli altri "il video saluto del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e gli interventi di Claudio Brachino, Luca Barbareschi, di Massimo ...

Advertising

Agenparl : +++ Anticipazione RAPPORTO CENTRO del SOLE24ORE in edicola domani: Unicredit partner delle Pmi. Intervista esclusiv… - UmbriaBG : Parziale proroga per il Pin Inps. Da domani, infatti, è solo ai cittadini che non sarà più possibile adoperare il c… - FBusbani : RT @dcirioli: Parziale proroga per Pin @Inps. Da domani (1 ottobre) è solo ai cittadini che non sarà inibito il codice alfanumerico dell’In… - Marco95358378 : RT @Federmeccanica: Domani, dalle h.10, presenteremo insieme ad @assistal @FIMCislStampa @fiomnet @UilmNazionale #MetApprendo per supporta… - itelsrl : I-Tel offre a Pubblica Amministrazione e imprese soluzioni tecnologiche che usano l’#identitàelettronica. Dal 1° ot… -