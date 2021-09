Advertising

TV7Benevento : Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto riferimento settore... - italiaserait : Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto riferimento settore - fisco24_info : Imprese, Assilea: Salone Leasing riconferma punto riferimento settore: Lease2021, il Salone del leasing, riconferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Assilea

Adnkronos

... anche normativi, è l'anello di congiunzione necessario tra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'asse portante delleitaliane. Lo sottolineain una nota. La quarta edizione ...... strategie di innovazione, politiche di sviluppo,e grandi eventi in Liguria', ha visto la ... le opportunità del Pnrr', è il titolo del convegno organizzato da(Associazione Italiana ...Lease2021, il Salone del leasing, riconferma il suo ruolo di punto di riferimento per il settore e nell’edizione del 20 e 21 ottobre prossimi guarda al Pnrr e al progetto Paese. Gestire l’accesso al f ...Inoltre, ricordiamo che lo scorso aprile Cdp e Assilea (Associazione Italiana Leasing ... con l’obiettivo di facilitare ’accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese italiane, tra i ...