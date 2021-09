Ilary Blasi, Star in the star è flop, ma lei si diverte a Parigi: la foto che emoziona il web (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilary Blasi è tornata in televisione e l’ultima stagione si è rivelata per lei davvero proficua! La showgirl adesso si gode un piccolo break e una fuga romantica con suo marito Francesco Totti e la piccola Isabel. Leggi anche: Ilary Blasi pronta a dire addio alla tv, ma non c’entra il flop di star in... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 settembre 2021)è tornata in televisione e l’ultima stagione si è rivelata per lei davvero proficua! La showgirl adesso si gode un piccolo break e una fuga romantica con suo marito Francesco Totti e la piccola Isabel. Leggi anche:pronta a dire addio alla tv, ma non c’entra ildiin...

Advertising

StraNotizie : Star in the Star, dietrofront: nessuna chiusura per flop, Ilary Blasi procede senza intoppi - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Prosegue la leggendaria avventura del giovedì sera di '#StarInTheStar'. Con Ilary Blasi su #Canale5 - BITCHYFit : Star in the Star, dietrofront: nessuna chiusura per flop, Ilary Blasi procede senza intoppi - blogtivvu : #StarintheStar chiuderà in anticipo? “Clima teso a Mediaset”: Ilary Blasi ridimensionata, cosa succede - zazoomblog : Star in the star la ‘vendetta’ di Fabrizio Corona su Ilary Blasi: cosa ha fatto sui social - #‘vendetta’ #Fabrizio… -