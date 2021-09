Ilary Blasi, le sue parole lasciano di stucco tutti: nessuno l’avrebbe mai immaginato (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilary Blasi è un’amatissima conduttrice, ma le sue ultime parole hanno gelato davvero tutti i suoi ammiratori: nessuno l’avrebbe mai aspettato. È tra le conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, Ilary Blasi. Attualmente al timone di ‘Star in the star’, la splendida romana vanta di una carriera davvero impressionante. Ancora prima di approdare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 settembre 2021)è un’amatissima conduttrice, ma le sue ultimehanno gelato davveroi suoi ammiratori:mai aspettato. È tra le conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana,. Attualmente al timone di ‘Star in the star’, la splendida romana vanta di una carriera davvero impressionante. Ancora prima di approdare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Star in the Star dietrofront: nessuna chiusura per flop Ilary Blasi procede senza intoppi - #dietrofront: #nessuna… - femmebonn : charli e ilary blasi adorando - StraNotizie : Star in the Star, dietrofront: nessuna chiusura per flop, Ilary Blasi procede senza intoppi - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Prosegue la leggendaria avventura del giovedì sera di '#StarInTheStar'. Con Ilary Blasi su #Canale5 -