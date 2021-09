Il Qatar ha chiesto ai talebani un governo islamico più inclusivo (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani, ha lanciato un appello ai talebani affinché applichino un modello di governo islamico più inclusivo. "Siamo molto delusi ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Il ministro degli Esteri del, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al - Thani, ha lanciato un appello aiaffinché applichino un modello dipiù. "Siamo molto delusi ...

Advertising

globalistIT : - Ant5410 : RT @_Nico_Piro_: Ieri al Palazzo di Vetro l'emiro del Qatar ha chiesto che l'Afghanistan non venga isolato per evitare polarizzazioni e che… - paceinguerra : RT @_Nico_Piro_: Ieri al Palazzo di Vetro l'emiro del Qatar ha chiesto che l'Afghanistan non venga isolato per evitare polarizzazioni e che… - foggylady : RT @_Nico_Piro_: Ieri al Palazzo di Vetro l'emiro del Qatar ha chiesto che l'Afghanistan non venga isolato per evitare polarizzazioni e che… - DaniaFalzolgher : RT @_Nico_Piro_: Ieri al Palazzo di Vetro l'emiro del Qatar ha chiesto che l'Afghanistan non venga isolato per evitare polarizzazioni e che… -