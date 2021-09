Il progetto Rousseau raccontato al “Athens Democracy Forum”

Leggi su ilblogdellestelle

Questa mattina interverrò al prestigiosoorganizzato dal The New York Times. Sono presenti relatori di grande rilievo come Joseph Stiglitz, premio Nobel dell'economia, Yuval Noah Harari, storico e saggista autore di best seller internazionali e molti altri esperti e leader politici provenienti da tutto il mondo. Parlerò di #– appena premiata come migliore piattaforma al mondo nella categoria impatto – e del suo ruolo come architettura della partecipazione per promuovere la democrazia dal basso, ma anche i diritti di cittadinanza digitale, di identità digitale, dei referendum in Italia e ovviamente di futuro. Per seguire l'intervento è possibile collegarsi alle ore 10:00 di oggi giovedì 30 Settembre con questo link: https://bit.ly/3uhrO6R