Il principe Alberto e Sharon Stone, di nuovo insieme (alla premiere di James Bond a Monaco) (Di giovedì 30 settembre 2021) Giusto pochi giorni fa avevamo visto Alberto di Monaco e Sharon Stone in coppia al Planetary Health Gala, l'evento annuale di raccolta fondi per le associazioni dedite alla tutela dell'ecosistema, fiore all'occhiello della Fondazione Principe Alberto. Ora la diva e il reale sono tornati a farsi vedere insieme, sempre a Monaco, sul red carpet della premiere di No Time To Die, l'ultima pellicola di 007 interpretata da Daniel Craig. L'attrice, 63 anni, tutta scintillante in un abito argentato di Dolce & Gabbana, ha posato sul red carpet accanto al principe suo coetaneo che per l'occasione indossava uno smoking bianco con papillon nero. Una bellissima coppia che – causa Charlène Wittstock ancora bloccata in Sudafrica da un'infezione otorinolaringoiatrica che l'ha costretta a subire diversi interventi chirurgici – sta infiammando il gossip.

