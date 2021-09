Il premier Draghi ha incontrato Liliana Segre | ' A nome di tutti gli italiani la ringrazio per'

(Di giovedì 30 settembre 2021)è "una 'donna libera e donna di pace', come si è definita in passato. Adel governo e diglivoglio ringraziarla per il suo impegno in difesa della verità e dell'...

Advertising

petergomezblog : Salvini “Tutta Europa riapre, Draghi dica perché noi no” - fattoquotidiano : Lega spaccata, ora Salvini se la prende con Draghi: “Tutta Europa riapre, il premier dica perché noi no” - gennaromigliore : Dopo la storica occasione delle Olimpiadi sprecata dai populisti grillini #Roma grazie alla visione del premier Dra… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Lega, i salviniani ce l’hanno con Giorgetti: “Lui vuole Draghi al Quirinale per diventare premier” - SecolodItalia1 : Lega, i salviniani ce l’hanno con Giorgetti: “Lui vuole Draghi al Quirinale per diventare premier”… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Draghi

Leggi anche L'errore di Bonomi: metterecontro la politica Confindustria tifa peranche dopo le elezioni 2023a Confindustria: 'Non aumenteremo le tasse, serve un Patto ...... e così vicini, uniti dagli stessi problemi: movida fracassona, progetti di rilancio mai decollati ('Trent'anni per la bonifica sono troppi', il monito delMarioriferito all'ex ...Nel giorno in cui il premier comunica i risultati eccellenti sull'economia (crescita record, deficit e debito in discesa) certificati dalla Nota di aggiornamento al Def, Matteo Salvini per la prima ...La Digos di Roma e la Polizia postale stanno indagando sui responsabili di minacce ed insulti verso il Premier Draghi. Per ora 4 le perquisizioni informatiche e personali di altrattante persone in div ...