Il poliziotto Wayne Couzens è stato condannato all'ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso Sarah Everard a Londra lo scorso marzo (Di giovedì 30 settembre 2021) Giovedì l'agente della Polizia Metropolitana di Londra Wayne Couzens è stato condannato all'ergastolo per aver rapito, violentato e ucciso la 33enne Sarah Everard a Londra, lo scorso marzo. – Leggi anche: Il femminicidio di Sarah Everard è diventato un caso

