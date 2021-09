Il patto tra Francia e Grecia | la Aukus di Macron nel Mediterraneo

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’accordo traarriva dopo settimane di negoziati e mesi di ammiccamenti. Un accordo voluto fortemente sia dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, sia dal presidente francese, Emmanuel, e per esigenze diverse ma convergenti. Atene voleva mostrare alla Turchia di avere alle spalle un alleato forte, pronto a intervenire in sua difesa in InsideOver.