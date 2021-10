Il nuovo singolo di Gaia “Nuvole di zanzare” è fuori ora (Di venerdì 1 ottobre 2021) Disponibile da oggi 1 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio, il nuovo inedito di Gaia “Nuvole di zanzare” foto: profilo ufficiale Instagram “Nuvole di zanzare” è il nuovo singolo di Gaia, la vincitrice di amici 2021, che uscirà oggi 1 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano anticipa l’album “Alma”, in uscita il 29 ottobre 2021, subito dopo la sua prima tournée live di “Finalmente in Tour” , che le ha permesso di abbracciare per la prima volta il suo pubblico. Il testo è scritto in italiano insieme a Federico Bertollini, Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi e Alessandro La Cava, prodotto da Simon Says e Erin, in cui si richiamano le origini culturali dell’artista con un ritmo etnico e dalle note ... Leggi su zon (Di venerdì 1 ottobre 2021) Disponibile da oggi 1 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio, ilinedito didi” foto: profilo ufficiale Instagram “di” è ildi, la vincitrice di amici 2021, che uscirà oggi 1 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano anticipa l’album “Alma”, in uscita il 29 ottobre 2021, subito dopo la sua prima tournée live di “Finalmente in Tour” , che le ha permesso di abbracciare per la prima volta il suo pubblico. Il testo è scritto in italiano insieme a Federico Bertollini, Giovanni De Sanctis, Dario Lombardi e Alessandro La Cava, prodotto da Simon Says e Erin, in cui si richiamano le origini culturali dell’artista con un ritmo etnico e dalle note ...

