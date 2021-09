Il “Morisi” del Cav. ci spiega perché la “Bestia” con Draghi ha perso (Di giovedì 30 settembre 2021) La caduta della Bestia è il segnale di una disintossicazione dal trucismo sui social? Del resto, perché mai dopo una pandemia dovrebbe ancora portarsi quel tipo di propaganda che sobilla gli istinti più bassi? “E infatti una delle lezioni da trarre dopo il caso Morisi è che qualsiasi comunicazione che sia slegata dalla realtà oggi viene ritenuta poco in sintonia con lo spirito dei tempi. La gente in un momento di difficoltà ha bisogno di essere accompagnata. Più che di shitstorming c’è bisogno di brainstorming”, dice al Foglio Antonio Palmieri, che dal 1994 segue le campagne elettorali di Forza Italia. E’ la mente dietro a molte delle trovate comunicative di Silvio Berlusconi negli anni di fulgore dell’ex presidente del Consiglio. Nel 2000 si inventò un tour per l’Italia sulla Nave Azzurra, attraccando nelle città prima delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) La caduta dellaè il segnale di una disintossicazione dal trucismo sui social? Del resto,mai dopo una pandemia dovrebbe ancora portarsi quel tipo di propaganda che sobilla gli istinti più bassi? “E infatti una delle lezioni da trarre dopo il casoè che qualsiasi comunicazione che sia slegata dalla realtà oggi viene ritenuta poco in sintonia con lo spirito dei tempi. La gente in un momento di difficoltà ha bisogno di essere accompagnata. Più che di shitstorming c’è bisogno di brainstorming”, dice al Foglio Antonio Palmieri, che dal 1994 segue le campagne elettorali di Forza Italia. E’ la mente dietro a molte delle trovate comunicative di Silvio Berlusconi negli anni di fulgore dell’ex presidente del Consiglio. Nel 2000 si inventò un tour per l’Italia sulla Nave Azzurra, attraccando nelle città prima delle ...

