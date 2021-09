Il Mattino Football Team live | c' è Claudia Mercurio nella Galleria Umberto

(Di giovedì 30 settembre 2021) È il giorno di Napoli-Spartak Mosca:torna in piazza con Marco Critelli e Francesco Mastandrea per una nuova tappa delalla vigilia della prima europea...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Football

ilmattino.it

È il giorno di Napoli - Spartak Mosca: Claudia Mercurio torna in piazza con Marco Critelli e Francesco Mastandrea per una nuova tappa delTeam alla vigilia della prima europea della band azzurra di Luciano Spalletti allo stadio Maradona.Torna alle 14 sul.it e sui canali social l'appuntamento con IlTeam , condotto da Claudia Mercurio con Francesco Mastandrea e Marco Critelli. L'analisi di Napoli - Cagliari e un occhio a Napoli - Spartak Mosca: in collegamento l'ex difensore ...È il giorno di Napoli-Spartak Mosca: Claudia Mercurio torna in piazza con Marco Critelli e Francesco Mastandrea per una nuova tappa del Mattino Football Team alla vigilia della prima ...Il Sassuolo, avversario sabato sera dell'Inter in campionato, ha ripreso questo pomeriggio la preparazione con una doppia seduta al Mapei Football Center. Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento ...