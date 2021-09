Il governo vara il bonus per “single” fino a 800 euro: cos’è e chi ne beneficia (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo bonus per i single. Questa la nuova misura varata dal governo per aiutare i genitori che si sono separati o hanno divorziato e hanno difficoltà con l’assegno di mantenimento per i propri figli. Il contributo varia in base alla situazione economica del genitore e può raggiungere un massimo di 800 euro mensili. Più nello specifico, il bonus è stato pensato per quei genitori separati o divorziati che, a causa del Covid-19, hanno perso il lavoro o ne hanno visto ridimensionato l’orario in maniera significativa e non sono dunque più in grado di provvedere in modo certo al versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovoper i. Questa la nuova misurata dalper aiutare i genitori che si sono separati o hanno divorziato e hanno difficoltà con l’assegno di mantenimento per i propri figli. Il contributo varia in base alla situazione economica del genitore e può raggiungere un massimo di 800mensili. Più nello specifico, ilè stato pensato per quei genitori separati o divorziati che, a causa del Covid-19, hanno perso il lavoro o ne hanno visto ridimensionato l’orario in maniera significativa e non sono dunque più in grado di provvedere in modo certo al versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Il #Governo vara il #Bonus per '#Single' fino a 800 euro: cos'è e chi ne beneficia ** - News24_it : Il governo vara la Nadef e il ministro Franco assicura: 'Politica di bilancio espansiva fino a tutto il 2023' - Inn… - infoiteconomia : Luce e gas: da domani scatta la ministangata d'autunno, il Governo vara decreto legge per calmierare gli aumenti - Lorenzi04539669 : RT @aciapparoni: @matteosalvinimi @berlusconi sul #catasto si gioca la credibilità di Lega e Fi: che senso ha restare in un governo che var… - cinziotta73 : RT @aciapparoni: @matteosalvinimi @berlusconi sul #catasto si gioca la credibilità di Lega e Fi: che senso ha restare in un governo che var… -