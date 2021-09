Il figlio di Hunt: 'Verstappen - Hamilton come nel '76. Max somiglia a mio padre' (Di giovedì 30 settembre 2021) Incerto, combattuto, spettacolare. Il Mondiale di Formula 1 2021 è più che mai aperto a qualsiasi soluzione. Merito di due piloti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, capaci di dare fondo a ogni risorsa, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 settembre 2021) Incerto, combattuto, spettacolare. Il Mondiale di Formula 1 2021 è più che mai aperto a qualsiasi soluzione. Merito di due piloti, Lewise Max, capaci di dare fondo a ogni risorsa, ...

Advertising

Foodef11 : Il figlio di Hunt: 'Verstappen-Hamilton come nel '76. Max somiglia a mio padre' - Gazzetta_it : Il figlio di Hunt: 'Verstappen-Hamilton come nel '76. Max somiglia a mio padre' #F1 - occhio_notizie : 'Ho accompagnato Rocco Hunt, artista e figlio di questa Città, per una passeggiata nella nostra amata Salerno' -