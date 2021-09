Il Festival della Cultura di Romano si concentra sulle passioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Quali sono le parole che danno forma a questo tempo di crisi e di passioni? La terza edizione del Rotary Festival della Cultura in programma a Romano di Lombardia venerdì 1 ottobre, venerdì 29 ottobre, venerdì 12 novembre 2021, sempre sotto la direzione scientifica di Fabio Cleto, rinnova la volontà di confrontarsi con il presente e indagare l’universo passionale per cercare di comprenderlo. Si torna in presenza, al Teatro della Fondazione Opere Pie Rubini, e il pubblico potrà dunque ritrovare il contatto diretto con i relatori e partecipare attivamente agli incontri. L’accesso avverrà secondo le modalità valide per l’accesso a Teatri e Musei (Green Pass). È consigliabile la prenotazione a segreteria@rotaryRomano.it L‘iniziativa è promossa dal Rotary di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Quali sono le parole che danno forma a questo tempo di crisi e di? La terza edizione del Rotaryin programma adi Lombardia venerdì 1 ottobre, venerdì 29 ottobre, venerdì 12 novembre 2021, sempre sotto la direzione scientifica di Fabio Cleto, rinnova la volontà di confrontarsi con il presente e indagare l’universo passionale per cercare di comprenderlo. Si torna in presenza, al TeatroFondazione Opere Pie Rubini, e il pubblico potrà dunque ritrovare il contatto diretto con i relatori e partecipare attivamente agli incontri. L’accesso avverrà secondo le modalità valide per l’accesso a Teatri e Musei (Green Pass). È consigliabile la prenotazione a segreteria@rotary.it L‘iniziativa è promossa dal Rotary di ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival della "Descrivere la follia è fare letteratura al bordo dell'abisso" Ecco perché ieri al festival èStoria ha parlato, in videocollegamento, di letteratura e follia (che quest'anno è il tema del festival) a margine della proiezione (nella sezione cinematografica della ...

Dal 2 al 16 ottobre il Word Music Festival a Gallarate, Milano e Legnano ...a Castellanza e Busto Arsizio con protagonisti il violinista iraniano Faez Torkaman e il soprano Son Cecilia Hyunah della Corea del Sud, entrambi in Italia per motivi di studio, il Festival entra nel ...

Napoli, Festival della blasfemia, cancellato il finissage. Gli organizzatori: “É censura” QUOTIDIANO NAZIONALE La vita di Yves Montand al teatrino Gatteschi Archiviata la prima edizione del Festival di Microteatro, si pensa già al domani ed ecco che il suo direttore artistico Tommaso De Santis mette sul piatto un nuovo spettacolo: si tratta di "Vorrei che ...

Torna il festival della carne bovina marchigiana Da domani a domenica, il decimo festival della carne bovina marchigiana, a Santa Maria in Piana di Treia. Spettacoli e mercatini faranno da cornice agli stand, che offriranno la migliore carne bovina ...

