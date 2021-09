Il dramma degli afghani bloccati in condizioni disumane tra Polonia e Bielorussia (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel cuore dell'Europa si riaffaccia lo spettro di un'ecatombe umanitaria senza precedenti, con respingimenti e blocchi forzati di migranti che chiedono aiuto ai Paesi membri dell'Unione. Trentadue ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel cuore dell'Europa si riaffaccia lo spettro di un'ecatombe umanitaria senza precedenti, con respingimenti e blocchi forzati di migranti che chiedono aiuto ai Paesi membri dell'Unione. Trentadue ...

Advertising

Rojname_com : Il dramma degli afghani bloccati in condizioni disumane tra Polonia e Bielorussia | Globalist - globalistIT : Uno scaricabarile che non fa onore né ai sovranisti polacchi né ai liberticidi bielorussi... ecco il dramma che si… - globalistIT : Uno scaricabarile che non fa onore né ai sovranisti polacchi né ai liberticidi bielorussi... ecco il dramma che si… - GriMade : @gloquenzi Il dramma degli insegnanti 'deportati' della Buona scuola lo ha dimenticato? - LCenturrino : RT @LCenturrino: E oggi la Meloni rideva di gioia parlando del dramma dei lavoratori, certo a lei conviene enfatizzare i drammi degli altri… -