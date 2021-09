Il debito nascosto e la diplomazia degli stadi cinese (Di giovedì 30 settembre 2021) La Belt and Road Initiative (BRI) cinese è uno dei più ambiziosi progetti della storia dell’umanità. Nata dalla volontà della Cina di uscire dall’accerchiamento, reale o percepito, in cui la sua posizione geografica l’ha relegata, la BRI consiste in progetti terrestri e marittimi per intensificare i collegamenti commerciali tra il Dragone e l’Eurasia. Gli investimenti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) La Belt and Road Initiative (BRI)è uno dei più ambiziosi progetti della storia dell’umanità. Nata dalla volontà della Cina di uscire dall’accerchiamento, reale o percepito, in cui la sua posizione geografica l’ha relegata, la BRI consiste in progetti terrestri e marittimi per intensificare i collegamenti commerciali tra il Dragone e l’Eurasia. Gli investimenti L'articolo

Advertising

Robbobik : RT @GabrieleIuvina1: Il 'debito nascosto' nei progetti di sviluppo cinesi e problemi di attuazione del #BRI Il post EX - CGalezzi : RT @GabrieleIuvina1: Il 'debito nascosto' nei progetti di sviluppo cinesi e problemi di attuazione del #BRI Il post EX - smilypapiking : RT @ExtremaRatio4: Il 'debito nascosto' nei progetti di sviluppo cinesi e problemi di attuazione del #BRI Il post EX - GabrieleIuvina1 : Il 'debito nascosto' nei progetti di sviluppo cinesi e problemi di attuazione del #BRI Il post EX - ExtremaRatio4 : Il 'debito nascosto' nei progetti di sviluppo cinesi e problemi di attuazione del #BRI Il post EX -