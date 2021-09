Il culto di Fides | dea della lealtà celebrata nel mese di Ottobre

(Di giovedì 30 settembre 2021) IlDeasopraggiunge intorno al III secolo a.C. Tuttavia, fu il re Numa Pompilio a stabilirne la venerazione. Nel nuovo appuntamentorubrica ClassicaMente, una divinità antica e fondamentale per gli imperatori che, celebrandola, aspiravano allamilitum: ladei soldati. Dea, un’antica virtù in veste di divinità Fra le più antiche virtù in veste di Dea onorata a Roma, nota anche comePublica oPublica Populi Romani, la Dea romanasimboleggiava la. Nell’Urbe si celebrava, soprattutto, la fedeltà del cittadino civile o militare verso Roma e la sua struttura gerarchica e legislativa. Qualsiasi tipo di giuramento esplicato nel nome ...

Advertising

AgenziaFides : AFRICA/UGANDA - Riaperti i luoghi di culto dopo la chiusura a causa della seconda ondata di Covid-19… - AgenziaFides : AFRICA/UGANDA - Riaperti i luoghi di culto dopo la chiusura a causa della seconda ondata di COVID-19… -

Ultime Notizie dalla rete : culto Fides

Fides

"Le chiese e le moschee hanno dato vita all'attuale economia dell'Uganda - , si legge nella nota pervenuta all'Agenzia. Siamo in tanti a chiederci se i luoghi disiano considerati più ...Sokodè (Agenzia) " Dalla comparsa del Covid - 19 a marzo 2020 in Togo, con la serie di restrizioni imposte, barriere e divieti, compresa la chiusura dei luoghi di, il popolo di Dio ha preso coscienza dell'...Il culto della Dea Fides, introdotto da Numa Pompilio, antica divinità romana simbolo di lealtà e fedeltà festeggiata l'1 Ottobre.Kampala (Agenzia Fides) – “Che il nostro desiderio di un'economia terrena non vada a scapito dell'economia spirituale” ha dichiarato James Kakura James, seminarista ugandese, in merito alla riapertura ...