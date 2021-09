Il caso Turkmenistan, il Paese con "zero casi" Covid-19. Ma le cose non starebbero proprio così (Di giovedì 30 settembre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia c’è un Paese che non ha denunciato un singolo caso di Covid-19. Nemmeno uno. Si tratta del Turkmenistan, in cui vivono sei milioni di persone. Tutte fortunate a non essersi infettate oppure il governo non ha volutamente comunicato i dati? Secondo quanto riportato dalla Johns Hopkins University e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno cinque i Paesi che, ufficialmente, non hanno casi. Tre di questi si trovano in isole remote del Pacifico e il quarto è la Corea del Nord. La CNN scrive però che attivisti, giornalisti e associazioni si stanno ribellando al silenzio: affermano che il Turkmenistan sta combattendo la sua terza ondata, che gli ospedali sono al collasso e che il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov starebbe continuando a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia c’è unche non ha denunciato un singolodi-19. Nemmeno uno. Si tratta del, in cui vivono sei milioni di persone. Tutte fortunate a non essersi infettate oppure il governo non ha volutamente comunicato i dati? Secondo quanto riportato dalla Johns Hopkins University e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno cinque i Paesi che, ufficialmente, non hanno. Tre di questi si trovano in isole remote del Pacifico e il quarto è la Corea del Nord. La CNN scrive però che attivisti, giornalisti e associazioni si stanno ribellando al silenzio: affermano che ilsta combattendo la sua terza ondata, che gli ospedali sono al collasso e che il presidente Gurbanguly Berdymukhamedov starebbe continuando a ...

