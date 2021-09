Il capitano Kirk di Star Trek lascerà Enterprise per salire a bordo della Blue Origin di Bezos (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato lì per decenni, volando a bordo del suo Enterprise, conoscendo lo spazio come le sue tasche scrivendo la storia delle “serie tv” con l’indimenticabile Star Trek. Ora il capitano Kirk di Star Trek farà davvero ciò che per una vita ha solo, di fatto, interpretato. Il capitano di Star Trek e Jeff Bezos, insieme per una avventura mozzafiato (TMZ)William Shatner andrà davvero nello spazio: volerà con la capsula New Shepard, in una delle missioni di Blue Origine made in Jeff Bezos, come rivela l’autorevole TMZ. A 90 anni diventerà la persona più anziana mai lanciata nello spazio, battendo il record (82 anni) che attualmente detiene ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato lì per decenni, volando adel suo, conoscendo lo spazio come le sue tasche scrivendo la storia delle “serie tv” con l’indimenticabile. Ora ildifarà davvero ciò che per una vita ha solo, di fatto, interpretato. Ildie Jeff, insieme per una avventura mozzafiato (TMZ)William Shatner andrà davvero nello spazio: volerà con la capsula New Shepard, in una delle missioni die made in Jeff, come rivela l’autorevole TMZ. A 90 anni diventerà la persona più anziana mai lanciata nello spazio, battendo il record (82 anni) che attualmente detiene ...

