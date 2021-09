IEG | TTG Travel Experience | Arabia Saudita Official Partner Country 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – L’di TTG, rafforzando così la sua presenza come destinazione turistica leader sul mercato internazionale. L’evento di Italian Exhibition Group, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 13 al 15 ottobre, rappresenta il più importante marketplace italiano per l’industria turistica ed una piattaforma leader nello stimolare la domanda e l’offerta su scala globale. Non a caso quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di oltre 20 Paesi nella sezione The World, inclusi, Qatar, Marocco, Tunisia, Giappone, Thailandia, Filippine, Cuba, Colombia, Giordania, Maldive, Seychelles e, per l’Europa, Slovenia, Croazia, Grecia, ...