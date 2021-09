I risultati dell’autopsia: Libero de Rienzo morto per una overdose (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è da subito pensato che l’attore Libero de Rienzo potesse purtroppo esser morto a causa della droga. La polvere bianca ritrovata in casa, i tabulati telefonici e l’incontro con la persona che forse ha portato la droga. Oggi quelle ipotesi diventano certezze. Sono infatti arrivati i risultati dei test effettuati in queste settimane: è morto per aver consumato eroina l’attore Libero De Rienzo. L’attore era stato trovato morto il 15 luglio scorso nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Questo quanto emerge dall’autopsia e dagli esami tossicologici disposti dalla procura di Roma ed eseguita dal Policlinico Gemelli sul corpo di De Rienzo. Solo tanto dolore per la famiglia di Libero che non aveva voluto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è da subito pensato che l’attoredepotesse purtroppo essera causa della droga. La polvere bianca ritrovata in casa, i tabulati telefonici e l’incontro con la persona che forse ha portato la droga. Oggi quelle ipotesi diventano certezze. Sono infatti arrivati idei test effettuati in queste settimane: èper aver consumato eroina l’attoreDe. L’attore era stato trovatoil 15 luglio scorso nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Questo quanto emerge dall’autopsia e dagli esami tossicologici disposti dalla procura di Roma ed eseguita dal Policlinico Gemelli sul corpo di De. Solo tanto dolore per la famiglia diche non aveva voluto ...

