I City Angels di tutta Italia a Bergamo | “Qui | per il Covid | l’impegno eroico dei volontari”

Bergamo. Non più Rimini, ma Bergamo: per premiare i volontari che in Italia e in Svizzera si sono più prodigati al servizio della comunità negli ultimi due anni, i City Angels hanno deciso di portare il proprio raduno nazionale in quella che definiscono "città martire della pandemia". A motivare la scelta è Mario Furlan, fondatore nel 1994 dell'associazione di volontariato al servizio dei più deboli che si caratterizza per la giubba rossa e il basco blu: "L'anno scorso non è stato possibile tenere il raduno causa lockdown. Quest'anno al posto del nostro tradizionale raduno di Rimini, che durava un weekend, ci ritroveremo domenica 3 ottobre a Bergamo, dalle 10 alle 17, per onorare l'impegno dei volontari durante la pandemia".

