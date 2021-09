I 23 convocati per la gara contro lo Spartak Mosca (Di giovedì 30 settembre 2021) Stasera, giovedì 30 settembre alle ore 18:45, andrà in scena la seconda giornata del girone di qualificazione di Europa League in cui il Napoli affronterà lo Spartak Mosca. Sono 23 i convocati totali. Ancora out Lobotka e Ghoulam, alle prese con i loro infortuni. Confermata, invece, la presenza di Demme e Mertens, già presenti nella lista dei convocati della gara vinta contro il Cagliari. Di seguito, la lista diramata sui canali social ufficiali. ? I convocati di #NapoliSpartak ?? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lp6wpAQGj7— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2021 Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Stasera, giovedì 30 settembre alle ore 18:45, andrà in scena la seconda giornata del girone di qualificazione di Europa League in cui il Napoli affronterà lo. Sono 23 itotali. Ancora out Lobotka e Ghoulam, alle prese con i loro infortuni. Confermata, invece, la presenza di Demme e Mertens, già presenti nella lista deidellavintail Cagliari. Di seguito, la lista diramata sui canali social ufficiali. ? Idi #Napoli?? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lp6wpAQGj7— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2021

Advertising

juventusfc : I convocati per #JuveChelsea ???? #ForzaJuve #JuveUCL - JuventusFCYouth : #Under19 | I convocati per #JuveChelsea di #UYL! ?? ? - acmilan : ?? The squad for #SpeziaMilan ?? I convocati per la gara contro lo Spezia #SempreMilan #OPPOReno6Series @oppo - salvione : Napoli, i convocati di Spalletti per lo Spartak Mosca - Spazio_Napoli : I 23 convocati per la gara contro lo Spartak Mosca -