«House of Gucci»: poster e data di uscita del film (Di giovedì 30 settembre 2021) «Nel giorno del Ringraziamento, unitevi alla famiglia». Il poster, il primo completo di House of Gucci, è stato accompagnato su Instagram da un invito semplice: tornare al cinema per (ri)scoprire la storia di una fra le più importanti dinastie della moda italiana. Nel manifesto, diffuso insieme ad una prima data di uscita della pellicola – il Ringraziamento, la fine di novembre e l’inizio del periodo natalizio –, Lady Gaga ha la veletta nera della vedova calata sugli occhi. Guarda dritto di fronte a sé, circondata dall’uomo che ha amato e da quelli di cui si è servita per ucciderlo. Adam Driver, che nel film diretto da Ridley Scott è Maurizio Gucci, le sta accanto. Serio, composto. Vicino, ha Jeremy Irons, mentre all’estremità opposta del cartellone campeggiano Jared Leto, irriconoscibile nel ruolo di Paolo Gucci, e Al Pacino. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) «Nel giorno del Ringraziamento, unitevi alla famiglia». Il poster, il primo completo di House of Gucci, è stato accompagnato su Instagram da un invito semplice: tornare al cinema per (ri)scoprire la storia di una fra le più importanti dinastie della moda italiana. Nel manifesto, diffuso insieme ad una prima data di uscita della pellicola – il Ringraziamento, la fine di novembre e l’inizio del periodo natalizio –, Lady Gaga ha la veletta nera della vedova calata sugli occhi. Guarda dritto di fronte a sé, circondata dall’uomo che ha amato e da quelli di cui si è servita per ucciderlo. Adam Driver, che nel film diretto da Ridley Scott è Maurizio Gucci, le sta accanto. Serio, composto. Vicino, ha Jeremy Irons, mentre all’estremità opposta del cartellone campeggiano Jared Leto, irriconoscibile nel ruolo di Paolo Gucci, e Al Pacino.

