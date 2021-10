Hockey | Alps League 2021-2022 | Vipiteno vince il derby col Fassa

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Un’altra serata di, per la stagione, è’ andata in archivio. Questa sera erano tre le partite in programma, in particolare con ilitaliano, come piatto forte della serata. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Ad aggiudicarsi la contesa è stato ilcapace dire 2-3 a domicilio. In una partita da botta e risposta, con il vantaggio interno di Sanna a cui ha risposto Salo, per il momentaneo 1-1, diventato poi 2-2 per effetto dello “scambio di cortesie” sull’asse Finucci-Gander, a piazzare la zampata decisiva nel terzo e ultimo periodo, a meno di otto minuti dalla fine, è stato Kofler, che ha consentito ai bolzanini di fare bottino pieno. Nelle altre sfide ...

... Now Tv, Tim Vision, Mediaset Infinity) 19.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, seconda fase) - Italia - Repubblica Ceca (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB) 19.30GHIACCIO (...Asiago- EC - KAC Future Team 2 - 1: dopo un primo tempo chiuso sullo 0 - 0, Salinitri sblocca il risultato per Asiago al 22:37, quindi pareggio immediato di Kapel al 23:55 per gli austriaci. ...Un'altra serata di Alps Hockey League, per la stagione 2021-2022, è' andata in archivio. Questa sera erano tre le partite in programma, in particolare con il derby italiano Fassa-Vipiteno, come piatto ...HOCKEY ALPS LEAGUETre partite, dopo le 5 di martedì: il calendario della Ahl è sempre più spezzettato e in classifica ci sono squadre che hanno giocato sinora 3 volte e altre scese sul ...