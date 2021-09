Halloween | il produttore della saga rivela l' unica cosa che ha odiato nel film del 2018

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 settembre 2021) IldiRyan Freimannl'unico puntotrama che hadel reboot Blumhouse del. IldiRyan Freimann hato l'unico aspetto che hadel reboot Blumhouse deldel franchise slasher tornato a nuova vita con una recente trilogia. Nel corso di un'intervista con CBR, Ryan Freimann ha parlato dei piani di Blumhouse di girare i due sequel diKills eEnds, back-to-back: "All'inizio ci avevamo pensato in termini di economia del lavoro, ci trovavamo in una situazione in cui potevamo girare entrambi i sequel allo ...