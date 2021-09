“Guarda che finisce male!”. GF Vip, il duro scontro tra Alex Belli e Samy Youssef (Di giovedì 30 settembre 2021) Iniziano le prime dure discussioni all’interno della casa del GF Vip 6. La causa scatenante è il ritorno di Aldo Montano. Ed è proprio per questo che Alex Belli e Samy Youssef hanno litigato per ore. Ma cosa è successo? La discussione è originata proprio quando il Grande Fratello ha rivelato la presenta di Aldo in Casa. È in quel momento che, nell’euforia generale e nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, Alex ha zittito tutti e questo ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento. Poco dopo però, il confronto ‘amichevole’ tra i due è però sfociato in un’animata discussione: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice Samy, mentre Alex Belli esprime la sua volontà di non discutere. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Iniziano le prime dure discussioni all’interno della casa del GF Vip 6. La causa scatenante è il ritorno di Aldo Montano. Ed è proprio per questo chehanno litigato per ore. Ma cosa è successo? La discussione è originata proprio quando il Grande Fratello ha rivelato la presenta di Aldo in Casa. È in quel momento che, nell’euforia generale e nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo,ha zittito tutti e questo ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento. Poco dopo però, il confronto ‘amichevole’ tra i due è però sfociato in un’animata discussione: “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice, mentreesprime la sua volontà di non discutere. ...

