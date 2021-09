Gualtieri | aumento strisce blu per incentivare Trasporto pubblico

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Tra gli interventi compresi nel capitolo trasporti del programma “c’è non la riduzione ma l’delleblu, perché quando Alemanno le ha ridotte Atac ha perso 4 milioni secchi all’anno per il disincentivo ulteriore all’utilizzo del”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, presentando il suo piano per il Giubileo e il programma sulin un punto stampa all’esterno della stazione Ponte Mammolo della metro B. (Agenzia Dire)

