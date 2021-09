Green Pass obbligatorio per i lavoratori autonomi | badanti ed idraulici? I chiarimenti del Governo

(Di giovedì 30 settembre 2021) 127/2021 , pubblicato in Gazzetta il 21 settembre. La regola, si ricorda, scatta a partire dal 15 ottobre prossimo per tutti i, pubblici e privati, compresi i liberi professionisti che ...

Advertising

VittorioSgarbi : Semplicemente una donna coraggiosa. “Il green pass è illegittimo, viola la nostra Costituzione e io ho giurato sull… - RobertoBurioni : Il vaccino non è “sterilizzante” ma ostacola notevolmente la diffusione del contagio. Il green pass è una misura po… - borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - IoZaGaVo : @RRobitt2011 @GirolamoMaggio Avremo il green pass solo se acquisteremo auto elettriche e avremo la casa telecomanda… - zeroseireport : RT @VittorioSgarbi: Semplicemente una donna coraggiosa. “Il green pass è illegittimo, viola la nostra Costituzione e io ho giurato sulla Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Gazzetta del Sud

... perché l'informativa privacy 2021 preoccupa Garanti privacy, utenti ed esperti 14 Mag 2021 di Nicoletta Pisanu Condividi il post 12 Condivisioni Privacy e Dati personali PRIVACYe ...In conferenza stampa Draghi ha giustificato i rinvii dicendo che il governo si è dovuto occupare delle nuove regole per il, della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (..."'Il reddito di cittadinanza, così com'è, uccide la creatività. Ai giovani vanno date opportunità, non elemosine per fargli fare una vita da precari.' Parole e musica di Vitto ...Negli ultimi giorni un sovraccarico di telefonate ha intasato il numero verde del CUP della ASL Foggia 800 466222, attivo esclusivamente per le prenotazioni/cancellazioni di prestazioni sanitarie pres ...