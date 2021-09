Green Pass non funziona o non arriva? Ecco cosa fare, cosa si rischia e come risolvere il problema (Di giovedì 30 settembre 2021) Green Pass non funziona o non arriva, Ecco come risolvere il problema. Mancano ormai pochi giorni al 15 ottobre, data a partire dalla quale la certificazione verde diventerà obbligatoria per molti altri settori, tra i quali anche quello del lavoro. Qualcuno però sta riscontrando qualche problema nell’utilizzo del Green Pass, vediamo di cosa si tratta. Leggi anche: Esenzione Green Pass: chi può richiederla, come fare domanda, durata e chi la rilascia Green Pass non funziona o non arriva, Ecco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021)nono nonil. Mancano ormai pochi giorni al 15 ottobre, data a partire dalla quale la certificazione verde diventerà obbligatoria per molti altri settori, tra i quali anche quello del lavoro. Qualcuno però sta riscontrando qualchenell’utilizzo del, vediamo disi tratta. Leggi anche: Esenzione: chi può richiederla,domanda, durata e chi la rilascianono non...

