Gravina: “Stadi aperti al 100%? Molte volte nemmeno con il 50% si è arrivati al sold out” (Di giovedì 30 settembre 2021) Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in conferenza stampa post Consiglio Federale sulla questione riapertura Stadi: Quando vi aspettate il 100% della capienza per gli Stadi?“Il CTS non ci ha sentito prima e non lo farà nemmeno sul 100%, me lo aspetto in tempi rapidi. Aspettiamo intanto un provvedimento per il 75 che ancora non c’è, poi affronteremo anche quello. Non facciamolo diventare un riferimento indispensabile nelle nostre priorità perché in molti Stadi nemmeno con il 50% si è arrivati al sold out”. Foto: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Così il presidente della FIGC, Gabriele, in conferenza stampa post Consiglio Federale sulla questione riapertura: Quando vi aspettate ildella capienza per gli?“Il CTS non ci ha sentito prima e non lo faràsul, me lo aspetto in tempi rapidi. Aspettiamo intanto un provvedimento per il 75 che ancora non c’è, poi affronteremo anche quello. Non facciamolo diventare un riferimento indispensabile nelle nostre priorità perché in molticon il 50% si èalout”. Foto: Twitter FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

