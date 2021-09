Gravina frena sulla riapertura al 100% degli stadi | deciderà il CTS

Advertising

ForzAzzurri1926 : SERIE A, ULTIM'ORA CLAMOROSA GRAVINA BLOCCA TUTTO, PRESIDENTI FURIOSI. ECCO LA DECISIONE SULLA RIAPERTURA DEGLI STA… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina frena

Calcio News 24

In seguito anche l'intervento di Gabriele, che ha appoggiato l'iniziativa se sarà in grado di ridurre il peso dei debiti sui grandi club, uno dei motivi chela crescita internazionale ...... sulla Tangenziale di Catania, nella tratta autostradale compresa tra Misterbianco edi ... Leggi notizie correlate ? Il covid noni vacanzieri: traffico da bollino rosso ? Non ...Gravina frena per la riapertura completa degli stadi A margine del consiglio federale svolto in mattinata, il presidente della FIGC Gravina ha rilasciato ...ROMA, 30 SET - "L'apertura degli stadi al 100%? Me la aspetto in tempi rapidi, anche perché nel resto d'Europa l'apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c'è, poi il 100% ma no ...