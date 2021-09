Gravina | «Aumento capienza? In molti stadi neanche con il 50% c’è stato il tutto esaurito»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale di oggi. Sulla riapertura deglicon una percentuale superiore al 50% della: “Noi più volte abbiamo invitato tutti a un senso di responsabilità. Ci sono alcuni settori di alcuniche non hanno voluto aderire al 50% per la logica del ‘o tutti o nessuno’. Speriamo che quando ci sarà il 75% si sarà invogliati ad entrare. Nations al 75% impossibile? Non siamo pronti, al di là di quelle che possono essere le decisioni. Noi stiamo soffrendo, per questo dico che non è una priorità assoluta. Avrei voluto saperlo un mese fa per programmare una politica di comunicazione. Le società faranno ancora più fatica anche nella campagna abbonamenti. Io già ho dato disposizione che oltre il 50 non andiamo per la ...