Gratta e vinci rubato | caso chiuso | “Ringrazio chi mi ha aiutato”

(Di giovedì 30 settembre 2021)a Napoli, la storia ha avuto un lieto fine in poco tempo. L’uomo accusato del furto resta in carcere Della vicenda deldal valore di 500mila euroa Napoli resterà solo quella giudiziaria che riguarda Gaetano Scutellaro, il tabaccaio che resta in carcere con l’accusa di aver tentato di rubare il tagliando vincente. L’anziana fortunata dopo mille peripezie è riuscita a incassare lata: “la Procura, i carabinieri e l’Agenzia delle Dogane”, ha detto per bocca del suo avvocato Claudio Botti al Corriere della Sera. Il legale, ringraziando “tutte le figure pubbliche coinvolte” ha affermato che una vicenda che sarebbe andata avanti per mesi si è conclusa positivamente in pochi giorni. ...

Ortacesus. La fortuna arriva ad Ortacesus dove un cliente del bar di via Kennedy ha acquistato un Gratta e vinci da 20 euro vincendone 5 milioni. La notizia è rimbalzata sui social, in seguito alla pubblicazione della vincita da parte del titolare dell'attività commerciale, ma ancora non si ...

Gratta e vinci rubato a Napoli, la storia ha avuto un lieto fine in poco tempo. L'uomo accusato del furto resta in carcere ...

La donna ha incassato i 500mila euro del Gratta e Vinci ma è stata costretta a trasferirsi in un luogo top secret. La vicenda del gratta e vinci da 500mila euro rubato a Napoli è ai titoli di coda.