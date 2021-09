Gratta e Vinci | gesto generosissimo dell’anziana derubata 

(Di giovedì 30 settembre 2021)derubato, arrivano ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Ecco che decisione ha preso l’anziana fortunata. Unmeraviglioso Non c’è pace per l’anziana di Napoli derubata delvincente e protagonista di una vicenda a dir poco surreale. Sebbene proprio a partire da oggi potrebbe ricevere l’ingente somma vinta qualche settimana fa, L'articolo proviene da Consumatore.com.

E' finito l'incubo per l'anziana napoletana derubata dal tabaccaio delche aveva vinto. ' Ringrazio la Procura, i carabinieri e l'Agenzia delle Dogane ' , è con queste parole, ...'Erano le 8.30, avevo accompagnato i bambini a scuola, poi ho comprato le sigarette e ho anche vinto 50 euro al- ha dichiarato il figlio in Tv su Rai 3 nella trasmissione Chi l'ha ...Gratta e Vinci derubato, arrivano ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Ecco che decisione ha preso l’anziana fortunata. Un gesto meraviglioso Non c’è pace per l’anziana di Napoli derubata del Gratta ...Vincita super fortunata a Ortacesus, dove la dea bendata si è fermata nella ricevitoria del bar Pink Point, all’ingresso del paese. Un biglietto del Gratta e Vinci è valso al fortunato giocatore una v ...