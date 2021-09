Grande lutto per uno dei più grandi tennisti degli anni ’90 | se ne va il padre – padrone

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Se n’è andato all’età di 90Mike Agassi,dell’ex tennista André Agassi. L’uomo è deceduto venerdì scorso a Las Vegas ma la notizia della sua morte è stata resa pubblica solo dopo qualche giorno. Tra Mike e il figlio André c’è sempre stato un rapporto di amore-odio, molto controverso. LEGGI ANCHE => Le fan di Berrettini pazze per il tennista: complimenti anche spinti. E’ sessismo? Come raccontato nella sua autobiografia (e anche in Indoor, libro scritto proprio da papà Mike), André Agassi fu sottoposto ad allenamenti molto duri già in tenera età. Il, Emanouel Aghasi, era un ex pugile di origini armene (prese parte anche alle Olimpiadi del 1948 e del 1952) che voleva che ognuno dei suoi 4 figli diventasse un campione affermato. Un approccio che fece odiare il tennis al piccolo Agassi. Addirittura il ...