Grande Fratello Vip | Raffaella Fico contro Soleil Sorge | È grave quello che ha detto VIDEO

Advertising

trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - ilgiornale : La settimana di gossip passa dai reality del piccolo schermo: da Iannone fuoripista a Ballando all'ira di Maria De… - GossipItalia3 : Aldo Montano rientra al Grande Fratello Vip, ma rimane in quarantena: l’annuncio del reality #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Dopo qualche giorno lontano per via di un impegno sportivo e istituzionale, Aldo Montano è tornato nella Casa delVip : la reazione di Manuel Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Funday' from Bensound.comSoleil Sorge interviene in una discussione tra i coinquilini, arrivando a pronunciare la parola 'scimmie' nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Quello che ha detto non è passato certo ...Anche quest’anno il ”Grande Fratello Vip” sta regalando spettacolo e come sempre il pubblico si appassiona alle dinamiche che nascono all’interno della Casa di Cinecittà. Allora è più razzista questo ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi progettano di avere un figlio? La rivelazione di Alberto Dandolo Il popolare giornalista Alberto Dandolo ha una sua ...